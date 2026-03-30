Mandragora, ce la fai stavolta?
Non c'è solo Dodô ad impegnare lo staff medico e tecnico della Fiorentina.
La seduta di ripartenza della squadra viola che ci sarà domani, servirà a capire se il centrocampista Rolando Mandragora, sarà della partita di sabato prossimo oppure no.
Il calciatore campano finora ha seguito un programma differenziato, a causa di un fastidio al polpaccio che l’ha costretto a saltare il match contro l’Inter. Vederlo di nuovo in gruppo vorrebbe dire avere la certezza, almeno, di vederlo tra i convocati per la prossima sfida in campionato.
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