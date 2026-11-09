Garbo: "Palladino ha cambiato il Bologna, ma mi ricordo le critiche a Firenze. Kolo Muani ha fatto il vuoto"

Il giornalista Daniele Garbo, in collegamento con TMW Radio, ha avuto modo di analizzare lo scorso weekend di Serie A, commentando la sfida tra Fiorentina e Juventus ma anche l'operato di un ex allenatore viola.

Su Palladino

"Dopo la partenza negativa pensavo che il Bologna venisse risucchiato in zona retrocessione, invece con Palladino ha cambiato passo. Ha saputo mettere mano dove serviva e da quando è arrivato viaggiano ad una media da Champions League. Qualcuno aveva sottovalutato Palladino e ricordo le critiche subite a Firenze. Mi sembra invece che stia dimostrando di essere un allenatore su cui puntare".

Sulla Juventus

“La cosa che mi ha colpito della partita di ieri è stata la prestazione di Kolo Muani. Ho sempre detto che non fosse un centravanti e ieri sulla fascia destra ha fatto il vuoto. Questo può essere un punto importante per Spalletti, che può aver capito dove schierare il francese. Detto ciò la Juventus rimane priva di un centravanti vero, perché nonostante abbia segnato non rimane di certo un uomo d'area di rigore".