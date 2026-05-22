Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Atalanta: gioca Christensen in porta. Rugani titolare, turnover a centrocampo

Sono state da poco diramate le formazioni ufficiali di Fiorentina-Atalanta, ultima giornata di campionato. La sfida non cambierà la classifica o gli obiettivi delle due squadre.

Le scelte di Vanoli

Mister Vanoli si affida a Christensen tra i pali. In difesa, con Dodô e Gosens sulle fasce, ci sono Rugani e Comuzzo al centro. A centrocampo il trio è composto da Mandragora, Fabbian e l’ex Brescianini. In attacco, ad affiancare l’unica punta Piccoli, ecco Harrison e Gudmundsson dal primo minuto.

Le formazioni ufficiali

FIORENTINA (4-3-3): Christensen; Dodô, Rugani, Comuzzo, Gosens; Mandragora, Fabbian, Brescianini; Harrison, Piccoli, Gudmundsson. All.: Paolo Vanoli.

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Scalvini, Hien, Ahanor; Bellanova, Ederson, Pasalic, Musah; Samardzic, K. Sulemana; Scamacca. All.: Raffaele Palladino.