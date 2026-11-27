Panariello è sicuro: "La Fiorentina si salverà. Se a gennaio arrivasse qualcuno, servirebbe..."
Arriva un messaggio di sostegno per la Fiorentina, da parte di uno dei più noti toscani del mondo dello spettacolo che però non è un tifoso viola. Si tratta di Giorgio Panariello, da sempre dichiarato tifoso del Milan ma comunque vicino alla squadra gigliata anche per la grande amicizia con dei tifosissimi della Fiorentina come Carlo Conti, Massimo Ceccherini, Leonardo Pieraccioni e Marco Masini.
Questione salvezza
Intervistato da Radio Bruno, Panariello così sulla squadra di Paolo Vanoli che sta rischiando seriamente di lottare per non retrocedere come nella passata stagione: "La Fiorentina si salverà, ma figuriamoci. Se si è rialzato il mio Milan figuriamoci se non si può rialzare la Fiorentina".
Servono rinforzi
Nel corso di questo inizio di stagione, la Fiorentina ha palesato delle lacune nel suo organico. Mancanze che la società dovrà provare a colmare nell'imminente sessione di mercato: "Non so se a gennaio arriverà qualcuno: qualcosa servirà, soprattutto in difesa".