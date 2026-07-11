La Nazione: la Fiorentina vuole Osoare

Sul QS de La Nazione spazio viola in prima pagina: “Oso, ultima idea. Trattativa aperta con il Siviglia”. A pagina 6 in taglio alto: “Oso, si tratta col Siviglia. Acheapong ’nuova’ opzione. E Koleosho resta nel mirino”, di spalla: “Un’amichevole Real, ora è ufficiale. A Klagenfurt il test con i Blancos”. A pagina 7: “Idee fisse e fedelissimi. La formula di Paratici per costruire la squadra” e in taglio basso: “Scatta la passione. Lunedì la prima fase. Occhio al Centenario”.