"Hangover Viola", stasera la nuova puntata con il pagellone di fine stagione. Ospite Michele Fratini

Questa sera alle ore 21.30 torna con una nuova puntata Hangover Viola, la trasmissione targata Fiorentinanews.com dove si affronteranno gli ultimi temi di casa Fiorentina con i nostri redattori e vari ospiti. In questa puntata, a salvezza finalmente raggiunta, stileremo il nostro pagellone di fine stagione dando i voti a tutti i calciatori e all'allenatore della Fiorentina.

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Parteciperanno i nostri redattori e un gradito ospite, l'intermediario di mercato e talent scout Michele Fratini. Conduce Giulio Dispensieri. La puntata andrà in onda in diretta streaming in contemporanea sul nostro canale YouTube e sulle nostre pagine Facebook e Instagram. Ovviamente potrete commentare e ricevere le nostre risposte in tempo reale.

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