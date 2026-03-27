Edin Džeko, ex attaccante della Fiorentina, ha parlato ai media dopo la vittoria contro il Galles che è valsa alla sua Bosnia Erzegovina il passaggio in finale dei playoff per il Mondiale contro l'Italia.

Le parole di Dzeko

“È stata una partita difficile. Loro erano i favoriti, soprattutto per il fattore campo, ma anche per la convincente vittoria contro la Macedonia del Nord (7-1 ndr), che non è affatto una squadra debole. Avremmo potuto segnare ancora e chiuderla nei tempi regolamentari. Ora affronteremo l’Italia, che è una grande favorita, ma giocheremo davanti ai nostri tifosi e crediamo in noi stessi”.

Caos in Bosnia

Intanto in Bosnia scoppia il caos per l'esultanza di Dimarco e altri giocatori della Nazionale al fischio finale di Galles-Bosnia, con gli azzurri che preferivano di gran lunga affrontare gli ospiti rispetto ai gallesi.