Non può essere questo il vero Fabbian: Fagioli e Ndour ci indicano la via da seguire

Il centrocampista Giovanni Fabbian, classe 2003, è arrivato alla Fiorentina dal Bologna nel mercato di gennaio con grandi aspettative, ma finora non ha brillato, dato che non si è mai reso incisivo come più volte dimostrato in rossoblù, pur con un minutaggio limitato a causa della concorrenza interna. Ma anche nell'ultima partita contro il Verona, in cui ha giocato 59 minuti, non ha trovato il modo di mostrare la sua qualità.

Tra concorrenza e margini di miglioramento

Nello scambio con Simon Sohm la Fiorentina ha visto in Fabbian un'opportunità per garantirgli piano piano un ruolo da protagonista e completare il suo percorso di crescita. L’ex tecnico viola Vincenzo Italiano, ora sulla panchina dei felsinei, lo aveva elogiato più volte, sottolineando come ancora abbia ampi margini di miglioramento. Eppure per adesso l’unico contributo tangibile è stato un assist in Coppa Italia. Non si è conquistato un posto da titolare, e anzi la concorrenza con i vari Ndour, Brescianini e Mandragora può anche rappresentare un ostacolo, ma il giocatore, anche subentrando, ha ancora la possibilità di dimostrare il suo valore tra campionato e Conference League e di far vedere anche all’ambiente viola di che pasta è fatto.

Gli esempi di Fagioli e Ndour

La Fiorentina fa affidamento su Fabbian anche per il futuro, dato che Il suo trasferimento dal Bologna è stato condizionato alla permanenza della Fiorentina in Serie A, con un obbligo di riscatto fissato a circa 15 milioni di euro. I suoi inserimenti in area e le conclusioni in porta sono state un marchio che lo hanno contraddistinto nelle stagioni trascorse oltre l’Appenino, e non possono essere quindi un lontano ricordo. Il giocatore è consapevole delle sue potenzialità e dovrà sfoderarle. Magari servirà un po’ di tempo come l’anno scorso con Fagioli, che era partito un po’ a rilento; lo stesso per Ndour che è cresciuto tantissimo in questi mesi. La certezza è che questo di adesso non può essere il vero Fabbian, che tra l’altro ad ora ha lasciato il suo ultimo segno in Serie A segnando proprio contro la Fiorentina due giorni prima del suo trasferimento. Un gol, quello, servito soltanto al Bologna per riaprire una gara vinta dai viola: e sono esattamente i gol che prima o poi dovranno arrivare da parte sua.