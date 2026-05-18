Ferrara: "'Resto con una squadra di alto livello', Vanoli non è un medio man e con un colpo capovolge la trama"

Il noto giornalista fiorentino Benedetto Ferrara ha commentato la vittoria della Fiorentina sulla Juventus nel suo consueto editoriale per La Nazione.

Il futuro della panchina viola

“E' bene separare la soddisfazione per aver spinto la Juventus fuori dalla zona Champions dal giudizio su questa stagione. E' chiaro che adesso ciò che interessa è il futuro della panchina. O meglio, interessa capire quali saranno gli obiettivi della società, quelli che girano nella testa di Fabio Paratici”.

Il colpo da maestro

Ferrara prosegue concentrandosi sulla conferenza stampa del tecnico viola: "La seconda notizia della domenica la trovi nelle parole di Paolo Vanoli e nel suo colpo da maestro che capovolge la trama della faccenda. "Se resto voglio una squadra di alto livello". Traduzione 1: se vogliono tenermi si dovranno dare da fare. Traduzione 2: se mi cacciano forse è perché sono troppo ambizioso. Insomma, lui non ci sta a giocare il ruolo del medio man".