Buso: "Ci fosse stato il Var, la Coppa Uefa contro la Juventus l'avremmo vinta noi"

All'interno di una stagione molto difficile e per certi aspetti anche deprimente, la Fiorentina è riuscita a trovare l'acuto, andando a vincere in casa della Juventus, estromettendola probabilmente dalla prossima Champions League.

“Ci fosse stato il Var…”

Chi ha vissuto il passaggio da Torino a Firenze ed ha anche subito sulla propria pelle le angherie determinate dal peso politico del club bianconero è stato Renato Buso. Su La Nazione l'ex calciatore ha ripercorso la finale di Coppa Uefa persa dai viola contro la Juve: “Il Var? Se ci fosse stato tante partite sarebbero finite in un altro modo. Mi fa ridere chi critica il Var. Sicuramente gli errori non mancano nemmeno con l'uso della tecnologia, ma se ripenso alla partita di andata della finale Uefa del '90 posso affermare senza alcun dubbio che col Var l'avremmo vinta noi”.

“Soffiargli un titolo o una coppa”

Poi ha aggiunto: “La Fiorentina si è trovata sempre la Juventus di fronte nei momenti decisivi. Se lottava per lo scudetto la corsa era coi bianconeri, se si giocava una finale Uefa idem. Quindi mi viene da pensare che per far pari serve soffiargli il titolo o vincere una Coppa in una finale Fiorentina-Juventus. Magari un giorno accadrà. lo ci spero”.