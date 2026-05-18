La grande paura che sia qualcosa di grave: una vera tegola per la Fiorentina

Fabiano Parisi è stato uno dei migliori giocatori di questa maledetta stagione della Fiorentina.

I viola tornano dalla trasferta contro la Juventus con un'unica nota negativa che è quella rappresentata proprio dall'infortunio del proprio esterno.

A Roma

Nella tarda mattinata di oggi, l'ex Empoli raggiungerà Villa Stuart, clinica della Capitale, per accertare l’entità di quanto accaduto alla mezz'ora di gioco circa della gara giocata a Torino.

Il timore

E ci sono grandi timori che sia accaduto qualcosa di grave; si teme infatti per lui la rottura del crociato. Se venisse confermata questa diagnosi per lui, subito scatterebbe l'operazione.

Una vera tegola per la Fiorentina che rischia di perdere Parisi per diversi mesi, anche se, ed è l'unica consolazione, la fine del campionato è imminente e c'è la pausa estiva nel mezzo.