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La Gazzetta dello Sport: Intrigo Kean, Fiorentina a un bivio

Redazione /
La Gazzetta dello Sport
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Un articolo sulla Fiorentina presente su La Gazzetta dello Sport

Pagina 39

Si parla di “intrigo” nel quotidiano sportivo riferendosi al centravanti viola. “Kean-Fiorentina al bivio Un summit per capire se andare avanti insieme” questo il titolo dell’articolo. 

Le due strade

Articolo che inizia così: “A metà della prossima settimana verranno scoperte le prime carte, ma ad ora le strade sono due: Kean può restare in viola come uno dei pilastri del primo progetto tecnico targato Paratici oppure diventerà l'ago della bilancia del mercato”. 

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