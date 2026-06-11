La Gazzetta dello Sport: Intrigo Kean, Fiorentina a un bivio
Un articolo sulla Fiorentina presente su La Gazzetta dello Sport.
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Si parla di “intrigo” nel quotidiano sportivo riferendosi al centravanti viola. “Kean-Fiorentina al bivio Un summit per capire se andare avanti insieme” questo il titolo dell’articolo.
Le due strade
Articolo che inizia così: “A metà della prossima settimana verranno scoperte le prime carte, ma ad ora le strade sono due: Kean può restare in viola come uno dei pilastri del primo progetto tecnico targato Paratici oppure diventerà l'ago della bilancia del mercato”.
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