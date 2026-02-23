Drachal: "Possiamo ribaltare il risultato con la Fiorentina. Non andiamo a Firenze solo per correre in campo"
Mateusz Kowalczyk e Dawid Drachal
La pesante sconfitta interna contro la Fiorentina ha lasciato il segno nello Jagiellonia. La squadra giallorossa si è fatta fermare in casa dal Radomski nella partita di campionato, giocata ieri pomeriggio.
“Vogliamo vincere”
Eppure, nonostante tutto questo, c'è ancora qualche giocatore della compagine di Bialystok che si professa ottimista per il ritorno di Conference League con i viola. "Io, e certamente tutta la squadra, non pensiamo che andremo a Firenze solo per correre in campo - ha detto Dawid Drachal - Vogliamo vincere. Giocheremo ogni partita per riuscirci".
“Ribaltiamo il risultato”
E inoltre: “Crediamo che il risultato possa essere ribaltato, ma vedremo cosa succederà giovedì”.
💬 Commenti (2)