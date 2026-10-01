Corriere Fiorentino: Caccia al gol, il ballottaggio che riparte in casa Fiorentina

C'è un articolo sulla Fiorentina quest'oggi all'interno del Corriere Fiorentino.

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E' intitolato: “Caccia al gol". Ovvero: “Beto e Pellegrino, dopo la sosta ripartirà il ballottaggio: il primo si è messo in mostra con la Guinea, l’argentino è rimasto al Viola Park”.

La cura dei dettagli

Articolo che inizia così: “La sosta per gli impegni delle Nazionali sta consentendo da un lato a Paolo Vanoli e al gruppo rimasto a Firenze, a suon di doppie sedute, di curare ogni singolo dettaglio in vista della ripartenza e dall’altro, ai giocatori in giro per il mondo, di provare a togliersi soddisfazioni personali e di squadra con le rispettive selezioni”.