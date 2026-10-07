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La Gazzetta dello Sport: Super mezzala e regista tutto nello stesso giocatore

Redazione /
La Gazzetta dello Sport
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Un articolo sulla Fiorentina per La Gazzetta dello Sport di oggi.

Pagina 33

L'articolo in questione è intitolato: “Super mezzala nell’Italia regista alla Fiorentina Fagioli sempre al centro”. Sottotitolo: “Un inizio di stagione in salita, poi Nicolò è tornato fondamentale E Ranieri rinnova”. 

Articolo che inizia così: “Dalla 10 dell’Italia alla 44 della Fiorentina, con la stessa voglia di essere sempre più protagonista e al centro del rilancio di una squadra che è in crescita ma che deve comunque risalire la classifica”. 

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