La Gazzetta dello Sport: Super mezzala e regista tutto nello stesso giocatore
Un articolo sulla Fiorentina per La Gazzetta dello Sport di oggi.
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L'articolo in questione è intitolato: “Super mezzala nell’Italia regista alla Fiorentina Fagioli sempre al centro”. Sottotitolo: “Un inizio di stagione in salita, poi Nicolò è tornato fondamentale E Ranieri rinnova”.
Articolo che inizia così: “Dalla 10 dell’Italia alla 44 della Fiorentina, con la stessa voglia di essere sempre più protagonista e al centro del rilancio di una squadra che è in crescita ma che deve comunque risalire la classifica”.
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