E chi gliela toglie più l'etichetta che Paratici ha appiccicato a Ndour? Il 50% che balla

La prestazione di Cher Ndour con l'Under 21 azzurra è ancora sotto gli occhi di tutti. Ma il centrocampista classe 2004 è sempre stato uno dei punti fermi della Fiorentina.

Fabio Paratici lo aveva chiarito durante il mercato: “Valuteremo le eventuali offerte che arriveranno per i nostri calciatori, tutte tranne che per Ndour: Cher è incedibile”. Una posizione chiara, che il club ha mantenuto senza ripensamenti, nonostante gli accostamenti ad altre squadre.

Titolare con tutti

Ndour è stato titolare con Grosso ed è diventato ancora più centrale con Vanoli, che già nella scorsa stagione lo aveva rilanciato dopo le difficoltà iniziali incontrate con Pioli. La Fiorentina che il tecnico varesino sta ricostruendo continua dunque a puntare con decisione su di lui. E chi gliela toglie più l'etichetta che Paratici gli ha appiccicato addosso?

Quel 50%…

Resta comunque un dettaglio economico da ricordare sempre: in caso di futura rivendita, al Paris Saint Germain spetterebbe il 50% del ricavato. Ma ancora non si vede all'orizzonte questa possibilità.