Moreno assente all'allenamento pomeridiano: c'è il mercato dietro l'assenza del difensore argentino?

La Fiorentina è scesa in campo in questi minuti per continuare la preparazione atletica in vista della stagione sportiva. Nella sessione a porte aperte tutti disponibili…tranne uno ed è un'assenza degna di nota.

C'entra il mercato o no?

A non esser sceso in campo assieme ai compagni è infatti Matìas Moreno, dato in uscita dalla Fiorentina in direzione Galles. Dal canto suo, il club viola fa sapere che l'argentino è out per problemi fisici, ma è possibile che c'entrino anche questioni relative al calciomercato.

Wrexham da chiudere

Ricordiamo che la Fiorentina per Moreno ha già ricevuto ed accettato dal Whrexam, club di Championship inglese, un'offerta da 8,5 milioni più il 50% sulla futura rivendita. A mancare è però il sì del giocatore: si attendono in tal senso sviluppi nelle prossime ore.