Trovato l'accordo per il prestito di Piccoli al Bologna: una formula che dà garanzie alla Fiorentina. I dettagli

Fatta per Pellegrino, fatta per Piccoli. Le due operazioni d'altronde erano collegato e così, nelle ore in cui la Fiorentina ha praticamente chiuso per l'attaccante in arrivo dal Parma, è stato raggiunto anche l'accordo definitivo per il trasferimento dell'ex Cagliari al Bologna.

La formula

Come riporta l'esperto di mercato Niccolò Ceccarini, Piccoli andrà al Bologna in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza fissato a 18 milioni (più 2 di bonus). Una formalità (salvo colpi di scena) per un club come il Bologna, che permetterà alla Fiorentina di incassare una buona cifra al termine della stagione.