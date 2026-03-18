La Gazzetta dello Sport: La Fiorentina punta su Piccoli e arriva un'ampia rotazione
Una pagina sulla Fiorentina è presente stamani all’interno de La Gazzetta dello Sport.
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Il titolone è: “Missione Europa”. E ancora: “La Fiorentina punta su Piccoli I quarti sono un obiettivo”. Sottotitolo: “Previsto un ampio turnover tra i viola per la sfida di domani contro il Rakow Kean e Gudmundsson potrebbero giocare solo nel finale e rientrare con l’Inter”.
La svolta
In taglio basso invece leggiamo: “Con 22 punti in 14 giornate la svolta verso la salvezza”.
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