Il terzino Alex Jimenez è senza dubbio fino ad ora uno dei pochi giocatori della Fiorentina ad aver mostrato di poter incidere con tecnica e velocità in più circostanze. Contro il Monza, nella parte iniziale della partita, ha avuto spazio andare in attacco per vie centrali e tentare anche la conclusione, esprimendo intraprendenza e voglia di incidere e rivelandosi poi uno dei migliori in campo nella pochezza generale mostrata dalla squadra viola. Negli ultimi minuti di gara, nel tentare un vano assalto, il tecnico Paolo Vanoli lo ha addirittura schierato direttamente come esterno offensivo. Questo perché ha gamba, personalità e capacità di saltare l'uomo, qualità che nella Fiorentina, eccezion fatta per Mastantuono e Njie, non sembrano certe abbondare.

La propensione ad attaccare spesso e volentieri

La problematica è che il giocatore spagnolo sembra avere un conto aperto con la fase difensiva. Attacca spesso e volentieri la metà campo avversaria, si propone e cerca continuamente di spingere, ma quando c'è da ripiegare e garantire copertura emergono dei limiti. Le sue proiezioni offensive rischiano talvolta di lasciare spesso spazi pericolosi alle spalle, soprattutto in una squadra che di suo concede già troppo in altre aree del terreno di gioco.

Per diventare una ‘freccia completa’

La propensione di attaccare di Jimenez va sicuramente valorizzata, perché la sua velocità può essere un'arma importante, ma serve trovare anche maggiore equilibrio. Non gli si chiede certo di rinunciare alla spinta che può offrire, bensì di completare il suo modo di giocare. In questo modo la Fiorentina disporrebbe di una freccia da scoccare in tutte le fasi della partita, e che potrebbe anche contribuire ad evitare di prendere sempre tanti gol nel momento in cui il pallone è degli avversari.