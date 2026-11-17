Intervenuto a Lady Radio, il giornalista Alberto Polverosi si è concentrato ampiamente anche su Nicolò Fagioli, commentando il momento attuale del calciatore viola, in vista delle migliori scelte per il centrocampo gigliato.

‘Palese che ora convenga schierare Oulaï’

“Se gioca Fagioli non gioca Oulaï, e credo che al momento convenga schierare l’ivoriano, sembra palese. Fagioli deve ritrovarsi un po’, per questo la scelta di Mancini di schierarlo contro il Belgio lascia perplessi, per motivi di strategia e non solo. Col Belgio servivano centrocampisti di grande passo, e Fagioli non ha questa virtù. Fagioli non sta giocando nella Fiorentina, e rimetterlo in una gara importante come quella col Belgio, tra l’altro col numero 10, non mi è sembrata una scelta azzeccata”.

‘Fagioli può fare meglio, ma…’

“Alla Fiorentina Fagioli ha fatto vedere belle cose meritando di tornare in Nazionale, ma ora è in un momento di flessione. Nella Juventus attuale comunque sarebbe titolare, anche con Locatelli a disposizione, è a quel livello, è un ottimo giocatore. È un ragazzo che ha qualche problema ed ha pagato per quello, magari gli sono rimaste delle tracce. Può fare meglio ma non può diventare un calciatore da Real Madrid, a differenza di Mastantuono, da cui ci si aspetta da un momento all’altro un exploit come a Venezia”.