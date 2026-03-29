Non solo Solomon, c'è un altro rientro in gruppo. In diversi hanno lavorato a parte. Il punto sulle condizioni fisiche della Fiorentina

Dal Viola Park e dall'allenamento a porte aperte di ieri sono arrivate alcune indicazioni sulle condizioni fisiche di alcuni giocatori a disposizione di Vanoli.

Ancora a parte

Hanno lavoro a parte alcuni giocatori, in primis Rolando Mandragora, che ancora alle prese con il fastidio al polpaccio che non gli ha permesso di scendere in campo domenica scorsa contro l’Inter.

Non solo Solomon

Lavoro personalizzato anche per Marco Brescianini, Fabiano Parisi e Niccolò Fortini, impegnati in un allenamento dedicato alla parte atletica nell’ottica di recuperare al meglio le energie in un periodo pieno di impegni. Solomon e Lezzerini hanno, invece, lavorato col gruppo. Lo sottolinea il Corriere dello Sport.