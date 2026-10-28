"L’unico modo per lavorare a Firenze sarebbe andare al Viola Park, suonare e vedere se qualcuno apre". Sarri e una verità amara

“Qualche anno fa fui cercato dalla Fiorentina, ma ora l’unico modo per lavorare a Firenze sarebbe andare al Viola Park, suonare e vedere se qualcuno apre”.

Quante volte avete letto e quante volte è stato fatto riferimento alla possibilità che Maurizio Sarri potesse approdare sulla panchina della Fiorentina? Ebbene l'amara, recente verità sui rapporti tra il tecnico fiorentino e il club viola è tutta raccolta in queste frasi pronunciate due anni or sono ma che restano di straordinaria attualità.

Un mezzo miracolo

C'è stata la possibilità di vedere l'allenatore in viola, ma è una possibilità che non si è mai concretizzata e ora per far sì che questo matrimonio possa finalmente compiersi, c'è bisogno di un mezzo miracolo.

Ancora una volta da avversario

Per il momento però non resta che vederlo domani, quando Sarri sarà, per l'ennesima volta, alla guida di una squadra diversa dalla Fiorentina. Un avversario tanto per utilizzare una parola di uso comune nel gergo calcistico, anche se con il proprio cuore, almeno in parte, colorato di viola.