Nel corso di un intervento ai microfoni di Lady Radio, il procurate Furio Valcareggi ha parlato della panchina della Fiorentina per quanto riguarda il presente e ha ipotizzato un suggestivo scenario per il futuro.

Vanoli deve portare risultati

"Vanoli è stato giudicato uomo perfetto per la Fiorentina presa ultima e riportata in alto. Lui adesso sta cercando di risalire la china. Il successo massimo sarebbe arrivare sesti. Ma sarebbe tanta roba. Paratici è stato chiaro. In questo quinquennio la crescita deve essere graduale. Nessuno da ultimo arriva primo. E io questo lo capisco. Ma per la squadra che hanno fatto io parlavo addirittura di Champions. Io ho dato 10 al mercato e per questo mi sto smentendo. Forse ero troppo fiducioso, perché la dirigenza è stata molto chiara fin dall'inizio. Ma fra 5 anni bisogna essere in Champions".

Fiorentina sogno proibito di un big

Parlando di futuro, Valcareggi rivela un "segreto" di Luciano Spalletti: "Il suo sogno è allenare la Fiorentina". Con Antonio Conte che ha aperto a un ritorno alla Juventus, chissà che questa ipotesi non diventi più concreta nei prossimi mesi o a fine stagione.