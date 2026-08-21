Corriere Fiorentino: Le due piste che Paratici tiene calde

Una pagina sulla Fiorentina per il Corriere Fiorentino presente oggi in edicola.

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Apertura sul mercato: “Il Como alza l’offerta per Kean e si avvicina ai quaranta milioni”. E ancora: “Il nodo resta la formula della cessione, oggi la possibile svolta. Paratici intanto tiene calde le piste Poku e Pinamonti. Anche Fagioli e Fabbian pronti a partire”.

Mastantuono

E poi ci sono le parole del nuovo acquisto dal Real Madrid: “Chi ben comincia...”. Sottotitolo: “Mastantuono si presenta: “Voglio fare una grande stagione e cercare di entrare nella storia della Fiorentina come Batistuta”.