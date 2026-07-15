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Romano: "Arokodare vuole Firenze, rifiutate offerte più ricche per i viola. La formula proposta dalla Fiorentina..."

Redazione /
Tolu Arokodare
Foto: Fiorentinanews.com
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Fabrizio Romano, sul proprio canale You Tube, ha rivelato ulteriori dettagli sulla trattativa fra la Fiorentina e il Wolverhampton per l'attaccante nigeriano Tolu Arokodare

Offerte rifiutate

“La Fiorentina - ha detto l'esperto di mercato - dopo aver presentato la seconda offerta, sta trattando con il Wolverhampton per questo centravanti che ha voglia di viola. Ha un'offerta dalla Germania e anche il Trabzonspor gli ha offerto tanti soldi”.

Formula e volontà del giocatore 

Fabrizio Romano prosegue spiegando anche la formula proposta dai viola: “La Fiorentina offre solo il prestito con riscatto, ma nonostante la formula e le cifre di dispendio diverse, Arokodare vuole Firenze. Il progetto viola sta attirando tanti giocatori e si lavora per trovare a giorni una soluzione”. 

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