Romano: "Arokodare vuole Firenze, rifiutate offerte più ricche per i viola. La formula proposta dalla Fiorentina..."

Fabrizio Romano, sul proprio canale You Tube, ha rivelato ulteriori dettagli sulla trattativa fra la Fiorentina e il Wolverhampton per l'attaccante nigeriano Tolu Arokodare.

Offerte rifiutate

“La Fiorentina - ha detto l'esperto di mercato - dopo aver presentato la seconda offerta, sta trattando con il Wolverhampton per questo centravanti che ha voglia di viola. Ha un'offerta dalla Germania e anche il Trabzonspor gli ha offerto tanti soldi”.

Formula e volontà del giocatore

Fabrizio Romano prosegue spiegando anche la formula proposta dai viola: “La Fiorentina offre solo il prestito con riscatto, ma nonostante la formula e le cifre di dispendio diverse, Arokodare vuole Firenze. Il progetto viola sta attirando tanti giocatori e si lavora per trovare a giorni una soluzione”.