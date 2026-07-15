Ceccarini: "Fiorentina e Trabzonspor molto vicine per Oulaï. L'operazione sta entrando nella fase finale"

Il centrocampista del Trabzonspor Christ Inao Oulaï sembra essere sempre più vicino alla maglia viola. Come scritto sul proprio profilo X dall'esperto di mercato Niccolò Ceccarini, la trattativa sta entrando nella sua fase finale.

Lo stato della trattativa

Un affare che in Turchia danno per fatto, ma che, per quanto prossimo alla chiusura, deve essere ancora perfezionato nei dettagli. Oulaï sarebbe il secondo innesto nel reparto di centrocampo della Fiorentina, un altro tassello per un salto di qualità che Fabio Paratici sta inseguendo con tanta dedizione.

Le parole di Ceccarini

“Oulai: Fiorenrina e Trazbonspor ora molto vicine - ha scritto su X l'esperto di mercato - L’operazione sta entrando nella fase finale”.