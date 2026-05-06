Pareggio pirotecnico per la Fiorentina Under 15 all'esordio nella fase scudetto. La qualificazione si deciderà a Bergamo

Dopo il quarto posto ottenuto in campionato, la Fiorentina Under 15 ha cominciato quest'oggi il proprio percorso nella fase scudetto. I ragazzi di Balestracci erano impegnati nell'andata degli ottavi di finale contro l'Atalanta e hanno ottenuto un buon pareggio per 3-3.

Gol e spettacolo

Partita pirotecnica dunque, e iniziata malissimo per i viola che nel giro di otto minuti si sono ritrovati sotto di due gol per effetto della doppietta di Bellei. Al 13' è arrivato poi il pareggio di Carpita, ma subito Damioli ha riportato a più due i bergamaschi. La Fiorentina però non ha mollato, accorciando le distanze ancora con Carpita al 39' per poi trovare il definitivo 3-3 al 71' con Mignemi. Un buon pareggio dunque in vista della gara di ritorno, che si giocherà domenica alle ore 11 a Bergamo.

FIORENTINA-ATALANTA 3-3

FIORENTINA: Minicucci, Pistone, Lomi, Diatta, Febbraro, Haxhiraj, Taci, Musah, Carpita, Floro Flores, Picardi. A disp.: Fusi, Plepi, Perdoncin, Tali, Innocenti, Lazzeri, Mignemi, Sorbini, Mubin All.: Balestracci. ATALANTA: Ottocento, Danza, Ferraresso, Damioli, Fradegrada, Dos Santos, Merelli, Morandin, Bellei, Moustatraf, Montalbano. A disp.: Magoni, Arzuffi, Morgano, Prendi, Ribei, Magno, Carone, Pavesi, Giacchetti All.: Esposito.

ARBITRO: Erriquez di Firenze coad. da Labate di Firenze e Mohamed di Empoli.

RETI: 7', 8' Bellei, 13', 39' Carpita, 34' Damioli, 71' Mignemi.