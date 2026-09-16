Gnonto: "Ho una sfida in corso con Ndour e so che la vincerò. Firenze come Leeds: qui si vive per la Fiorentina ed è una cosa che adoro"

Così Wilfried Gnonto, esterno offensivo della Fiorentina, ha parlato presentandosi alla stampa: “Per un esterno è importante fare gol e assist, ma non mi sono prefissato obiettivi precisi. Ora come ora voglio crescere sul piano della forma fisica, fare più minuti possibili e aiutare la squadra. C'è una sfida in corso con Ndour, non ve la rivelo ma vi dico solo che non penso proprio di poterla perdere”.

Sulla concorrenza: “E' sempre importante perché ti aiuta a dare il meglio. Mi trovo benissimo con gli altri esterni, sono il primo ad ascoltarli e a voler imparare da tutti loro. Spero che tutti riusciremo a fare una bella stagione, ognuno coi suoi tempi e a modo suo”.

Sull'esperienza al Leeds: “Ci piaceva molto stare insieme, eravamo un bel gruppo e in un certo senso mi sono ritrovato in un ambiente simile qui alla Fiorentina. Siamo un gruppo giovane, che si diverte ma al contempo lavoro duro e questa credo sia la cosa più importante. Altra cosa in comune tra Leeds e Fiorentina sono i tifosi: lì come a Firenze si respira voglia di calcio e amore per la squadra. Firenze è solo Fiorentina, ed è una cosa che mi piace tantissimo”.