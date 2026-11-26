L’avvocato Claudio Pasqualin, operatore di mercato, presidente di AvvocatiCalcio e presidente onorario di Conference403, ha parlato a Tuttomercatoweb.com, soffermandosi sulla Fiorentina e quindi sul prossimo avversario viola, l’Udinese.

‘Corretto il richiamo di Vanoli ai calciatori’

“Quella di Monza la definirei una battuta d'arresto. Vanoli ha fatto bene a richiamare ad un bagno di umiltà i suoi, che forse si erano un po' esaltati oltre i loro effettivi limiti. Mi sembra che il richiamo sia stato corretto. E al di là di eventuali cambi che potrà fare nella prossima partita, serve un bagno di umiltà e riprendere il giro".

‘Udinese? Giusto il pari a Bologna ma…’

“La nuova Udinese di Zanetti? Un segnale positivo c'è stato. A Bologna avrebbe anche potuto vincere. Giusto il pari, ma il Bologna ha rischiato. Direi che per Zanetti è un buon inizio, al di là della sconfitta inopinata di Venezia".