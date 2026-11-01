La Fiorentina si è già espressa, ma tre club di A si sfilano dall'appoggio a Malagò per la corsa alla FIGC

Entra nel vivo anche la corsa alla presidenza della FIGC, con Giovanni Malagò, che sembrava già certo della rielezione, costretto invece a fronteggiare Adriano Galiani, sostenuto da calciatori e allenatori.

Platee ed appoggi diversi

Malagò può contare sull'appoggio di almeno undici club, tra cui anche la Fiorentina, mentre l'ex AD del Milan può contare sul sostegno di Assocalciatori ed Assoallenatori, che insieme valgono circa il 30% dei voti. Nelle ultime ore, poi, tre club di Serie A hanno voluto “smarcarsi” da una scelta che sembrava scontata, ossia l'appoggio alla rielezione di Malagò.

Cagliari, Sassuolo e Venezia si sfilano

Questo, infatti, il comunicato congiunto di Cagliari, Sassuolo e Venezia: “Cagliari Calcio, U.S. Sassuolo Calcio e Venezia FC condividono l’importanza di un confronto sui programmi e sulle prospettive del calcio italiano in vista della prossima elezione del Presidente della FIGC. I tre Club non hanno al momento espresso il proprio sostegno ad alcuna candidatura e intendono approfondire le proposte per il futuro della Federazione prima di definire il proprio orientamento. Nel confermare la stima per Adriano Galliani e Giovanni Malagò, figure di riconosciuta autorevolezza ed esperienza, i Club ritengono centrale conoscere le priorità dei rispettivi programmi, le riforme proposte e le modalità con cui intendono realizzarle. Con questo spirito, esprimono la propria disponibilità ad un confronto aperto e costruttivo con entrambi, nell’interesse dell’intero movimento calcistico italiano”.