Richardson fa discutere in Danimarca, Amatucci strappa applausi. Il sogno greco di Bianco, e Beltran…

Tra i primi a far capire di volersene andare dalla Fiorentina, Amir Richardson sta cercando fortuna in Danimarca, senza molto successo. Il marocchino ha giocato appena 5 partite al Copenhagen, finendo spesso anche fuori dai convocati, per ragioni spesso molto misteriose, tra lo scetticismo dei tifosi. Dietro al suo scarso impiego sembrerebbero esserci anche ragioni legate alla mancanza di volontà di esercitare il riscatto a fine stagione. Salvo sorprese, il calciatore farà ritorno a Firenze a fine anno.

Amatucci brilla in Spagna

Sempre in campo, o quasi, Lorenzo Amatucci, vero faro del centrocampo del Las Palmas. Certamente, si tratta di Serie B spagnola, ma la continuità ed il livello di prestazioni del giocatore classe 2004 della Fiorentina meritano comunque menzione. 31 presenze, 3 assist, prove sempre oltre la sufficienza. Il giocatore è sotto contratto anche per due anni ma forse è arrivato ad un bivio: tentare di ritagliarsi spazio in viola, salire ancora di livello con un prestito… o cercare fortuna altrove.

Beltran non scalda

Tante ombre, poche luci, per Lucas Beltran al Valencia, con anche un fastidioso problema al ginocchio che di recente lo ha tormentato. Il Vikingo ha realizzato 3 gol in stagione, tra campionato e coppa, giocando una quindicina di partite da titolare e senza impressionare. ‘Preferirei restare in Spagna’, ha di recente affermato. La sensazione è che lo preferirebbe anche la Fiorentina, ma il giocatore è con la formula del prestito secco in Liga e sarà necessario trovare un nuovo accordo, che si tratti di Valencia o altre pretendenti.

Avventura greca agrodolce per Bianco?

Un’annata da comprimario per Alessandro Bianco al Paok: poco meno di 1000 minuti giocati, che corrispondono a poco più di una decina di gare intere. Appena 12 le partite in cui il centrocampista classe 2002 è stato titolare. Due reti segnata, una in Europa League ed una in campionato. Bianco potrà provare a dar manforte al Paok a caccia del titolo di campione di Grecia, nella lotta serratissima con Olympiacos e AEK Atene.