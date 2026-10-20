Orsi: "Critiche a De Gea esagerate. La squadra si rassegna quando va sotto nel punteggio. Obiettivo 40 punti"

L'ex portiere Nando Orsi ha parlato della sconfitta della Fiorentina contro il Como su Lady Radio. Al centro delle sue parole il rendimento del portiere De Gea, finito nel mirino della critica.

Le prestazioni di De Gea

"Stiamo un po' esagerando con le critiche allo spagnolo - ha detto Orsi - però da De Gea potremmo aspettarci qualcosa di più. Contro il Como ha fatto quattro o cinque parate che hanno tenuto la Fiorentina in gara, anche se sul terzo gol le responsabilità sono ovviamente sue. Secondo me è stato uno dei più grandi portieri degli ultimi anni."

Zero reazioni

"Ho visto la squadra contro il Frosinone, il Como e il Genoa. Mi sembra che fino allo 0-0 stia in partita, ma quando va sotto si rassegna. L'anno scorso a Firenze si sono raggiunti livelli di drammaticità incredibili. Non bisogna arrivare di nuovo a quel punto, perché non è detto che si riesca sempre a uscire da certe situazioni. Bisogna prenderne coscienza. Adesso l'obiettivo sono i 40 punti."