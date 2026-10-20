Bucchioni: "Società con un presidente che non sa di calcio e un direttore non all'altezza. La squadra è incompleta e non difende"

Il noto giornalista fiorentino Enzo Bucchioni ha commentato il difficile periodo della Fiorentina durante le trasmissioni di Radio Bruno. Al centro della sua analisi la struttura societaria viola:

La società viola

"Questa è una società che ha un Presidente che non sa di calcio e non ha un direttore all'altezza - ha detto Bucchioni - la squadra è immatura e più fragile dello scorso anno perché non ha i leader come Gosens o Mandragora per dire. Questi ragazzi non hanno la cattiveria che serve adesso e pure Vanoli sta facendo una grande fatica perché è costretto a giocare in un modo solo."

Rosa incompleta

“La squadra non è completa e non sa difendere. Gioca a due nel mezzo e si consegna all'avversario. A Milano ci sta di perdere, ma se andiamo così facciamo un disastro. Mastantuono poi non è un giocatore fatto e finito, va fatto crescere con calma. La sua sostituzione domenica? Per evitare una goleada.”