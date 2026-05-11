Non solo Fiorentina, l'aria è pesante anche nella Milano rossonera: contestazione pesantissima

L'aria si fa molto pesante nell'ambiente Fiorentina. Il pareggio contro il Genoa vale l'aritmetica salvezza, ma l'ambiente ha riempito la squadra di fischi nel finale di gara, cominciando una contestazione destinata a protrarsi all'ultima sfida contro l'Atalanta.

Aria pesante in casa viola, ma non solo

Occhi puntati anche sul Milan, dove la situazione non è delle migliori. Proprio l'Atalanta dell'ex viola Palladino ha teso uno sgambetto ai rossoneri (2-3), mettendo a serio rischio la loro qualificazione in Champions League. Il tifo ha reagito con ferocia.

Il Milan rischia: è contestazione

In realtà la Curva Sud del Milan ha fischiato per tutto il primo tempo, in aperta contestazione con Furlani e con i vertici del club. La sconfitta non ha fatto che peggiorare la situazione, con la rabbia che si è manifestata anche dopo il fischio finale.