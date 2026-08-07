Canovi: "Non sempre spendere tanto significa fare bene, ma per la Fiorentina è così. Paratici? Non una novità"
Fabio Paratici
Il mercato della Fiorentina resta particolarmente attivo, completato con il colpo Mastantuono. Le operazioni del club viola sembrano convincere tanti, compreso il decano dei procuratori Dario Canovi, intervenuto a Tuttomercatoweb.com.
“La Fiorentina ha speso tanto e bene. Paratici lo conosciamo”
“La Fiorentina ha operato tanto e bene, come ha fatto il Como. A volte spendere tanto non significa farlo bene, stavolta invece sono state fatte ottime cose. Paratici? Lo conosciamo già, è un ottimo direttore sportivo e si notava fin dai primi tempi alla Sampdoria. Conosce bene il suo lavoro”.
“Può lottare per l'Europa”
E ancora: “Vediamo se ci saranno dei movimenti importanti in uscita in questo ultimo mese di mercato. Se così non fosse, la Fiorentina potrebbe lottare seriamente per l'Europa”.
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