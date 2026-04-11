Fiorentina U17 eroica: batte il Palermo e vola, vetta blindata nel finale

Vittoria pesante, di quelle che contano davvero. La Fiorentina Under 17 porta a casa tre punti fondamentali contro il Palermo al termine di una gara sporca, sofferta, ma piena di carattere.

In una fase decisiva della stagione, con la classifica che non ammette errori, i ragazzi di Guberti rispondono presente anche in condizioni difficili, dimostrando solidità e maturità.

Una vittoria da squadra vera

Non era una partita come le altre.

Contro un Palermo in grande forma, reduce da una lunga serie positiva, serviva una prova concreta. E la Fiorentina, pur in emergenza e con rotazioni limitate, ha saputo reggere l’urto.

Il risultato finale, 2-1, racconta di una squadra capace di soffrire senza perdere lucidità, portando a casa tre punti che valgono tantissimo nella corsa al primo posto.

Il lampo di Nwagwu sblocca la gara

Il primo tempo scorre su binari equilibrati, con poche occasioni ma tanta attenzione tattica.

A rompere l’equilibrio ci pensa Nwagwu, che al 35’ trova il guizzo giusto: destro preciso, pallone all’incrocio e vantaggio viola.

Un episodio che cambia l’inerzia della partita e premia una Fiorentina leggermente più propositiva. Poco dopo, Abrignani sfiora anche il raddoppio con una conclusione che si stampa sulla traversa.

Il rigore di Faye e la reazione del Palermo

Nella ripresa la gara resta viva.

La Fiorentina prova a chiuderla e al 74’ trova il colpo del possibile ko: Faye dal dischetto non sbaglia e firma il 2-0.

Sembra fatta, ma il Palermo reagisce subito. Dopo appena tre minuti, Balsamo accorcia le distanze e riapre tutto, riportando tensione e pressione negli ultimi minuti.

Finale di sofferenza pura

Gli ultimi giri d’orologio sono un vero assedio.

La Fiorentina è stanca, si abbassa e difende il risultato con tutto quello che ha. Il Palermo spinge, crea situazioni pericolose, ma i viola resistono con ordine, compattezza e sacrificio.

È una resistenza quasi eroica, che vale quanto i gol segnati.

Tre punti che pesano sulla classifica

Al triplice fischio è festa viola.

Non solo per la vittoria, ma per il significato che porta con sé: la Fiorentina resta salda in vetta e manda un segnale chiaro al campionato.

In questo momento della stagione non conta solo giocare bene, ma saper vincere anche soffrendo. E questa squadra ha dimostrato di saperlo fare.