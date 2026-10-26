Estate da svincolato, poi la ripartenza in Serie B: nel weekend è iniziata la stagione di Venuti

Riparte da Ascoli la carriera calcistica di Lorenzo Venuti, per tanti anni giocatore della Fiorentina. In estate, dopo aver terminato la sua esperienza alla Sampdoria, il terzino non ha trovato una nuova squadra entro la fine del mercato estivo. Solo questione di tempo però prima di tuffarsi in una nuova avventura.

Ascoli per rinascere

Dopo la chiusura del mercato estivo, essendo svincolato, Venuti ha avuto comunque modo di poter essere tesserato da qualche squadra. Nello specifico si è fatto avanti l'Ascoli che, dopo un periodo di prova per testarne le condizioni fisiche, ha deciso di ingaggiarlo aumentando così l'esperienza del proprio reparto arretrato.

Il debutto contro il Catanzaro

Dopo l'ufficialità del suo trasferimento, non ci ha messo molto per debuttare in bianconero. L'esordio è arrivato nell'ultimo turno di Serie B, nel finale del match vinto a Catanzaro con un tennistico 1-6. 18 minuti in campo al posto del compagno Andrea Oliveri: un primo assaggio in un'annata in cui l'ex viola può togliersi tante soddisfazioni.