Luca Ranieri ha raccontato a Fanpage.it come ha deciso di giocarsi le sue carte alla Fiorentina e quanto abbia contato Vincenzo Italiano in quella scelta. Il difensore ha parlato anche della partenza difficile in campionato, del legame con Edoardo Bove e di quanto gli manchino Joe Barone e Rocco Commisso.

La scelta di restare e il ruolo di Italiano

“Non ero una prima scelta perché arrivavo da una squadra inferiore rispetto alla Fiorentina, però c'era mister Italiano che mi considerava, mi aiutava, mi dava tanti consigli. Insieme a lui, al direttore, al mio procuratore, ho deciso di giocarmi le mie carte qua alla Fiorentina e penso di aver fatto la cosa giusta”.

L’equilibrio tra gli elogi e le critiche

Aver giocato in piazze esigenti fin da giovane ha aiutato Ranieri a gestire i giudizi che cambiano da una partita all’altra: “Ho avuto la fortuna di giocare in piazze veramente calde fin da giovane, ormai il calcio sta andando in questa direzione: fai una partita buona e sei un fenomeno, sbagli una partita e sei scarso. Va così, devi essere tu calciatore, tu persona, a trovare un equilibrio e andare avanti su questa strada”.

La partenza difficile e la fiducia nel gruppo

“Dell'anno scorso ormai non voglio manco più parlare perché è stata un'annata difficile. Quest'anno, citando il mister, è una pagina bianca, un libro vuoto che dobbiamo scrivere noi. Non siamo partiti bene, però sono sicuro che abbiamo veramente un grande gruppo, con tanti grandissimi giocatori e ne usciremo”.

Il legame con Bove e il ricordo di Barone e Commisso

Alla domanda sui momenti più difficili vissuti a Firenze, dalle scomparse di Joe Barone e Rocco Commisso al malore di Edoardo Bove, Ranieri ha raccontato: “Con Edo, ovviamente, mi sento tutt'ora. Soprattutto adesso che è uscito anche il suo film, ci siamo sentiti. Il nostro direttore Joe mi manca perché con lui avevo un bellissimo rapporto, mi ha aiutato veramente tanto sotto tutti i punti di vista. Tu sapevi che quando arrivavi al centro sportivo alle 6 di mattina, o alle 3 di notte, lui era sempre qui in giro, perché viveva qui. Una persona unica che nel calcio è veramente difficile da trovare. Il presidente uguale, una persona fantastica. Ci mancano tanto”.

Jimenez, la sorpresa tra i giovani viola

“Potrei dire Mastantuono in cima, ma uno che mi ha veramente stupito per le sue qualità è Jimenez, anche per via della sua giovane età. In generale tutti i giocatori sono ragazzi, hanno ancora tanta strada da fare, ma lui è entrato alla grande in questa Fiorentina per determinazione e qualità. È veramente un bravo ragazzo che deve continuare ad allenarsi a giocare così”.