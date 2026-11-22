Pedro Gonçalves ha parlato a Record, intervenendo sul suo passato allo Sporting Lisbona e sul suo arrivo a Firenze. Queste alcune delle sue parole.

Le parole di Pote

“Quest'estate abbiamo parlato tutti e siamo arrivati a un accordo. Mi sentivo un giocatore importante e il club me lo dimostrava. Hanno parlato con me e ho dovuto accettare. Ho sempre dato il massimo, ho fatto capire ai nuovi giocatori dove stavano arrivando e ho trasmesso energia positiva. Sono stato professionale, affinché nessuno potesse dire, alla fine, che ero un cattivo professionista o che non lavoravo. Non possono lamentarsi del fatto che non abbia dato il massimo. Lo stesso presidente ha detto più volte che doveva esserci una fine del ciclo. Deve aver capito che anch'io facevo parte di quel cambiamento. Hanno parlato con il mio agente, Jorge Pires, e così è successo. Non potevo fare nulla, dovevo solo accettare. Ero lì e volevo continuare a giocare. Ho chiesto di andare via soltanto una volta, ed è stato a Rúben Amorim. Gli ho parlato direttamente, ma è stato tanto tempo fa, nel primo anno, il 2020/21. La notizia uscì sulla stampa. Avevo un'offerta da un club inglese, l'Aston Villa”.

Sul trasferimento a Firenze

“All'inizio di questo mercato ero sempre in attesa. A essere sincero, non arrivava nulla che corrispondesse a quello che avevo in mente. Dovevo aspettare e l'ho fatto fino all'ultimo giorno. Quel giorno, alcuni mi dicevano di restare, altri di andare via. Ho dovuto decidere. Ora sono alla Fiorentina, che mi ha dato anche l'opportunità di dimostrare il giocatore che sono. In Italia darò il massimo. Molte persone, anche all'interno del club, hanno parlato con il mio agente perché restassi. Per me, sarei rimasto o sarei andato via, a seconda della decisione del presidente e dell'affare”.

L'addio allo Sporting

“Il rapporto con Rui Borges? Sono una persona tranquilla e divertente, non porto rancore. Rido sempre, non sono mai andato a un allenamento arrabbiato. Tutti vogliono giocare, ma io sono sempre stato di buon umore. Per questo il mio rapporto con il mister è sempre stato buono: un rapporto tra allenatore e giocatore, ma sempre positivo. Non c'è mai stato alcun conflitto, né niente del genere. L'addio? Mancava un giorno alla chiusura del mercato. Avevamo un giorno di riposo e, per questo, il giorno prima ho portato via le mie cose e preso gli scarpini, nel caso fossi stato trasferito. Noi giocatori siamo come una foglia al vento. L'ultima parola spetta sempre al giocatore, certo, ma mi hanno dato questa opportunità. Mi hanno fatto capire che la Fiorentina era un club ambizioso e ho accettato con grande piacere. L'addio, però, è stato un messaggio su WhatsApp. Sono già stato in Portogallo, ma vengo dal Nord. Quando tornerò a Lisbona, saluterò tutti, o almeno darò un abbraccio a ciascuno”.