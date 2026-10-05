Amoruso: "A Genova non si pensi di fare il compitino. Fagioli ha fatto capire a Mancini di essere importante"

Lorenzo Amoruso è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, parlando dell'importanza di Fagioli per la Nazionale e sul rientro dalla sosta per la Fiorentina.

Su Fagioli

“La Nazionale è un cantiere aperto e quindi ci sono tanti esperimenti, ma non si può esagerare: dopo la bruttissima figura col Belgio si sono viste due partite dove hai fatto molto bene. Fagioli c'era arrivato già in Nazionale, senza brillare e con tutte le problematiche del caso: le prestazioni con la Fiorentina, almeno fino all'anno scorso, non lo hanno neanche aiutato se non per la seconda metà di stagione. Adesso si è conquistato la maglia azzurra sul campo, starà a lui tenersela: ha fatto capire di essere un giocatore importante, ha fatto molto bene sinora, e già da sabato prossimo servirà a pieno regime perché a Genova sarà una partita molto complicata”.

Sulla Fiorentina

“Calendario complicato? Sì, ma per le altre riparte la Champions o l'Europa League: la Fiorentina può preparare queste partite in maniera diversa rispetto agli scorsi anni, quando c'era la Conference che toglieva riposo. Adesso si può lavorare praticamente sempre a pieno ritmo, quindi nella miglior maniera possibile… ma non vuol dire che siamo indenni da partite difficili, anche il Genoa gioca su un campo meraviglioso dove il tifo aiuta e non poco, devi dimostrare personalità, forza e coraggio. Non si può andare e pensare di fare il compitino”.