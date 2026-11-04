Basile: “La decisione rischiosa di Oulaï che ha fatto la differenza per la Fiorentina. Una giocata alla Pizarro”
Christ Inao Oulai. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Il giornalista Massimo Basile, tifoso della Fiorentina e corrispondente per La Repubblica da New York, ha commentato brevemente su Facebook la vittoria viola a Sassuolo della scorsa giornata, soffermandosi su un episodio in particolare.
Una giocata rischiosa, ma…
Basile sottolinea l’importanza della finta di corpo con cui Oulaï si libera del pressing dei calciatori del Sassuolo nell’azione che ha condotto al gol del 3-2 della Fiorentina.
‘Lo faceva Pizarro’
“Nell'impostare l'azione del 3-2, Oulai ha preso una decisione rischiosa ma che fa la differenza nel calcio moderno, perché porta il vantaggio numerico. Lo faceva Pizarro, per dire".
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