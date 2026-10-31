Gonçalves, Beto e quel cambio di cui si cerca ancora il senso: che siano i postumi di San Siro?

Tra i temi più discussi del post Fiorentina-Atalanta vi è senza dubbio il doppio cambio fatto da Paolo Vanoli a partita ormai praticamente conclusa

Ben due minuti di gioco

Al 90', infatti, il tecnico viola ha deciso di sostituire Pellegrino e Mastantuono con Beto e Gonçalves: scelta tecnica anche logica, dato che si parla di sostituzioni ruolo per ruolo, ma è altrettanto lecito chiedersi il senso di effettuare un cambio a due minuti dalla fine della partita. Tant'è che, come ovvio che sia, in due minuti i due subentrati avranno forse toccato un pallone a testa.

Il precedente scottante

A precisa domanda in conferenza stampa, Vanoli ha risposto con una mezza battuta affermando che, visto l'epilogo di San Siro, questa volta i cambi abbia preferito usarli con più parsimonia: segno che la debacle del recupero contro l'Inter forse ha lasciato qualche cicatrice anche nel tecnico della Fiorentina, che questa volta ha usufruito delle sostituzioni col contagocce, sostituendo prima del recupero solamente un Fagioli mai in partita ed uno Njie fisicamente distrutto.