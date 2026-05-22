Chi sicuramente resta e chi è in bilico. Il punto della situazione sul futuro dei giocatori viola

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, parlando del futuro della Fiorentina a poche ore dall'ultima partita stagionale fa il punto della situazione sul futuro di diversi giocatori viola.

Chi parte sicuramente

Tra i partenti dati come sicuri ci sono Dodo, Gosens, Fazzini, Fortini e gli arrivi in prestito, tra cui Harrison e Rugani. Da capire cosa ne sarà invece di Solomon, con la Fiorentina che potrebbe tornare a trattare il prezzo del riscatto con il Tottenham.

Tra i dubbi

I dubbi invece sono prevalentemente in attacco, dove Gudmundsson e Piccoli dovranno capire insieme alla società viola quale sarà il loro futuro, senza dimenticare il più ampio tema Kean.

Certezze

Ci sono però anche delle certezze da cui la Fiorentina vuole ripartire: Comuzzo in difesa con Ranieri e Pongracic sono destinati alla permanenza, così come in mezzo al campo il trio formato da Fagioli, Mandragora e Ndour.