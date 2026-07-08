Corriere Fiorentino: E ora Paratici stringe sugli esterni
Una pagina dedicata alla Fiorentina da parte del Corriere Fiorentino quest'oggi.
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L'apertura è per: “Un Drago a Firenze”. Occhiello: “Visite mediche e sorrisi per il nuovo difensore, ora Paratici può stringere per gli esterni. Su Koleosho resiste la concorrenza del Paris Fc, Bakayoko del Lipsia entra nel mirino”.
Andreazzoli
In taglio basso invece leggiamo: “Il gioco, la filosofia offensiva e il carisma: perché Andreazzoli allenerà la Primavera”. Sottotitolo: “La scelta del ds: 'Nonno Aurelio' supervisionerà tutto il settore giovanile viola".
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