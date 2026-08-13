Corriere Fiorentino: Gli incedibili per forza di casa Fiorentina

Un articolo sulla Fiorentina sulle pagine del Corriere Fiorentino questa mattina.

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Il pezzo in questione è intitolato: “Incedibili per forza”. Ovvero: “Sottil, Nzola, Barak gli esuberi della vecchia gestione più difficili da piazzare. Per nessuno è ancora arrivata un'offerta. E ci sono anche i casi Dodò e Fortini”.

Il gruppo degli esuberi

Articolo che inizia così: "Nell’estate della ricostruzione viola, quella in cui praticamente nessuno è considerato incedibile, dovevano essere i primi a partire, invece a poco più di due settimane dalla chiusura del mercato il gruppo degli esuberi è persino destinato ad aumentare.

Colpa di un appeal che né Nzola né Sottil e tantomeno Barak riescono ad esercitare nei confronti di eventuali pretendenti".