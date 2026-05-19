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C'è l'opzione che scade a fine maggio...ma la Fiorentina non ha fretta. E le voci aumentano

Redazione /
Vanoli De Rossi
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La Fiorentina ha in mano l'opzione per la riconferma di Paolo Vanoli sulla propria panchina. Un'opzione, si legge stamani su Tuttosport, che scade il 30 maggio, dunque a breve. 

Ma la Fiorentina non ha fretta, si sta prendendo tutto il tempo necessario prima di una decisione definitiva e non va accantonata del tutto l'ipotesi di una sua permanenza che fino a poco tempo fa pareva difficile. 

Certo, anche grazie a quell'opzione che la società avrebbe potuto già esercitare, più passano i giorni più aumenta la sensazione che i dubbi all'interno del club siano più delle convinzioni. Per questo motivo non si placano le voci su Fabio Grosso e Daniele De Rossi, Oliver Glasner e Andoni Iraola. 

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