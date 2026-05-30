Lezzerini: "Certe tempeste non arrivano per distruggerti, ma per insegnarti ad essere resiliente"

Fresco di rinnovo contrattuale fino al 2028 con la Fiorentina, il portiere Luca Lezzerini si è lasciato andare sui social ad un pensiero che sa di bilancio stagionale.

“La vita non è una linea diritta”

“La vita non una linea diritta - ha scritto - ma è montagna russa fatta di alti, bassi e curve impreviste”.

“Certe tempeste…”

E poi: “E forse il bello è proprio questo: imparare a restare in piedi anche quando perdi l’equilibrio. Perché certe tempeste non arrivano per distruggerti, arrivano per insegnarti quanto sei resiliente”.