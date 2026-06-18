La Fiorentina fa sul serio per Pellegrino e pensa ad uno scambio. Chi potrebbe essere sacrificato

Come scrive il giornalista di Sportitalia Gianluigi Longari, la Fiorentina continua a seguire con molto interesse l'attaccante argentino del Parma Mateo Pellegrino. Paratici pensa a soluzioni creative per convincere gli emiliani.

La proposta viola

La concorrenza su Pellegrino è folta; per questo la Fiorentina sta studiando una possibile offerta al Parma che vede coinvolte anche delle contropartite. I giocatori che la squadra mercato viola è pronta a sacrificare sono Roberto Piccoli e Jacopo Fazzini.

Concorrenza

I viola non sono gli unici a seguire con attenzione l'attaccante del Parma. Secondo Gianluigi Longari anche club di Bundesliga e Premier League hanno allacciato i rapporti con la squadra parmense.