Mediacom via dalle maglie? Facciamo chiarezza. La società dei Commisso...

La nuova maglia della Fiorentina, che sarà ovviamente celebrativa per i 100 anni di storia viola, non avrà la scritta Mediacom al centro come è sempre stato da quando si è insediata la proprietà Commisso.

La ricostruzione ?

Questa novità ha fatto circolare l'ipotesi della fine della sponsorizzazione di Mediacom (società di proprietà dei Commisso) e di un parziale disimpegno della proprietà nei confronti della squadra gigliata.

Vecchi e nuovi sponsor

Una ricostruzione che però non trova nessuna conferma. Mediacom infatti continuerà ancora ad essere sponsor della Fiorentina, anche se non comparirà al centro della maglia celebrativa. Inoltre, dopo l'addio burrascoso con Lamioni Holding, la Fiorentina è alla ricerca di un nuovo partner da inserire nelle divise.